United Airlines: promoção via Internet A United Airlines divulgou ontem o início de uma promoção para vendas de passagens aéreas via Internet Para cada bilhete de ida e volta entre o Brasil e os Estados Unidos comprado pelo site da United ( veja o link abaixo), o cliente recebe 3.000 milhas de bônus e garante mais 1.000 milhas por ida e volta em viagens subseqüentes compradas até 31 de janeiro de 2001. A promoção é exclusiva para compras on-line e válida apenas para o primeiro bilhete adquirido pelo site para viagens pela United Airlines, United Shutle ou United Express. Em 1999, a United Airlines gerou uma receita de US$ 500 milhões no comércio de passagens pela web, sendo que as reservas feitas pela Internet foram responsáveis por 4% de todas as reservas para seus vôos. A companhia espera que esses números cresçam para 20% até 2003. No Brasil, a companhia espera que as vendas pela Internet alcancem 1,5% das vendas locais em 2001. A United Airlines dispõe de dois terminais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No País, as vendas anuais da United compreendem US$ 190 milhões, o equivalente a 1% do movimento anual mundial. O faturamento global da companhia americana em 99 foi de US$ 18 bilhões, com lucro de US$ 1,24 bilhão.