United Airlines quer sair da concordata neste ano A UAL Corp., controladora da United Airlines e segunda maior companhia área mundial, está planejando sair do processo de concordata no quarto trimestre deste ano, meses antes do programado, segundo afirmações Jake Brace, executivo das finanças da empresa ao Wall Street Journal. Além disso, Brace afirmou que a UAL espera cumprir com as metas financeiras referentes a abril e maio definidas pelos credores, como parte do pacote de financiamento da companhia aérea. Sustentando as finanças da UAL, o executivo disse que US$ 300 milhões em ajuda federal foram recebidos nesta semana, representando a parte da United no pacote de ajuda fornecido pelo governo dos EUA para auxiliar as companhias aéreas afetadas pela guerra no Iraque. Brace afirmou que uma saída antecipada da concordata melhoraria as percepções do público e funcionários sobre a United, que dois meses atrás levantou a possibilidade de que poderia ser forçada à uma liquidação, afirma o Journal.