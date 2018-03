United Airlines vai demitir mais 900 em março A United Airlines vai demitir mais 900 comissários de vôo no próximo mês, uma vez que continua perdendo dinheiro. Em janeiro, primeiro mês completo em que operou como concordatária, a companhia aérea registrou prejuízo líquido de US$ 382 milhões. O porta-voz da United, Joe Hopkins, disse que a intenção da companhia é buscar por voluntários que queiram deixar a empresa, e que espera concluir os cortes no dia 1° de abril. Pelo programa de demissões da empresa, os funcionários que forem dispensados poderão ser recontratados futuramente. A segunda maior companhia aérea do mundo tem 19 mil comissários de vôo ativos entre os seus 72,7 mil funcionários. Outros 4,2 mil comissários estão afastados temporariamente. Resultados A companhia tem de mostrar rapidamente progressos em direção à lucratividade durante o período de concordata se não quiser perder o financiamento prometido. A administração da United quer reduzir a sua folha de pagamentos anual em US$ 2,56 bilhões e, além disso, criar uma companhia de baixos custos independente. Se a reorganização da companhia no período de concordata não tiver êxito, alguns representantes do sindicato da United disseram que vêm mantendo conversações com diferentes fontes de financiamento, dentre elas bancos, fundos de pensão e grupos de investimentos. Assim como as demais companhias aéreas, o tráfego de passageiros da United está longe de ser suficiente para torná-la rentável. Em fevereiro, a capacidade de ocupação de seus aviões foi de 70,2% - ligeiramente inferior com relação ao ano anterior mas ainda bem abaixo do ponto de equilíbrio. Incentivo Durante este mês, com o intuito de incentivar os passageiros a utilizar a companhia, o executivo-chefe da empresa, Glenn Tilton, vai aparecer em um vídeo que será mostrado em todos os vôos da companhia. No vídeo, Tilton caminha no aeroporto internacional O´Hare, em Chicago, e fala sobre a melhoria da pontualidade da empresa registrada em 2002 - a melhor dentre as principais companhias norte-americanas - e fornece um e-mail para os passageiros se comunicarem com ele.