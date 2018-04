United quer reduzir custos de mão-de-obra em 20% A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou aos seus sindicatos esta semana que precisa reduzir os custos anuais de mão-de-obra em aproximadamente 20% durante seis anos para poder se qualificar às garantias de empréstimo do governo federal e evitar o pedido de concordata, segundo informações do USA Today0, citando pessoas familiarizadas com a situação. De acordo com as informações divulgadas no site do jornal, a meta de US$ 1,5 bilhão por ano será combinada com US$ 500 milhões em economias em outras áreas, sendo que parte dos cortes de custos de mão-de-obra serão alcançados através de mudanças nas normas de trabalho, em vez da redução do salário. O jornal afirma que esse desenvolvimento levou o presidente da Associação Nacional de Pilotos da United questionar se a administração de George W. Bush está utilizando o programa de empréstimos relacionado com 11 de setembro para cortar permanentemente os custos de mão-de-obra na United. O piloto Paul Whitefor, que participa do conselho da controladora da United, a UAL, não quis discutir números específicos. O porta-voz da UAL recusou-se a comentar a respeito, disse o USA Today.