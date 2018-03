United reduzirá vôos. Brasil não será afetado A United Airlines informou em comunicado uma redução de aproximadamente 8% em seus serviços como resultado da queda nas reservas verificada após o início do conflito no Iraque. A redução entrará em vigor em duas etapas, no dia 1º de abril nos vôos internos dos EUA e, no dia 6 de abril, nos vôos internacionais. Os vôos para o Brasil não serão afetados. Greg Taylor, vice-presidente sênior de planejamento da United, observou que a redução afetará apenas a freqüência de vôos e que nenhuma cidade deixará de ser atendida. O corte do dia 1º de abril afetará 104 vôos internos nos EUA. O do dia 6 atingirá 20 vôos internacionais, disse a United. As cidades fora dos EUA atingidas pelos cortes são Amsterdã, Bruxelas, Frankfurt, Londres, Paris, Taipei e Tóquio, informou a empresa. Veja o especial: