Universal Music chega a acordo de compra da BMG por US$ 2,05 bi A Universal Music Group, divisão do conglomerado francês grupo Vivendi SA, chegou a um acordo provisório com a companhia alemã Bertelsmann AG para a compra da BMG Music Publishing por US$ 2,05 bilhões (?1,6 bilhões) à vista, disse uma fonte familiarizada com o acordo nesta terça-feira. A estimativa era de que o acordo fosse assinado nesta quarta, de acordo com a fonte, que falou em condição de anonimato devido à natureza confidencial das negociações. A BMG Music Publishing possui os direitos de mais de um milhão de músicas de artistas como Nelly, Maroon 5 e Mariah Carey, assim como clássicos dos Beach Boys, Barry Manilow, entre outros. A Universal eliminou uma série de ofertas rivais pela unidade de publicação, afirmou a fonte. A empresa já é a maior gravadora musical do mundo. A expectativa é de que a unidade de publicação da BMG seja absorvida pelo Grupo de Publicação Universal Music, tornando-o o maior publicador musical do mundo. A venda está sujeita à aprovação de autoridades dos Estados Unidos e da União Européia.