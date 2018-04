Universidades vão conceder crédito aos estudantes Mantenedoras de faculdades e universidades paulistas decidiram criar a Fundação de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Fundesp) para, entre outros objetivos, oferecer financiamento a cursos de graduação. As instituições pretendem operar sistemas de crédito educativo no Estado. A criação da Fundesp foi aprovada ontem em assembléia do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp). A fundação também deve capacitar professores e oferecer bolsas de pesquisa e acompanhamento de estágios. Para o presidente do Semesp, Gabriel Mário Rodrigues, a iniciativa beneficiará alunos e instituições. Além de aumentar a oferta de crédito, os financiamentos reduzirão os índices de inadimplência, que em alguns casos chega a 40%. "As mantenedoras não tinham mentalidade voltada para os recebíveis. Agora, passarão a destinar uma faixa, por exemplo, de 10% dos alunos para receber em quatro ou cinco anos." O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal não dá conta da demanda por crédito educativo. Enquanto o Ministério da Educação (MEC) atendeu 6.066 alunos paulistas no segundo semestre de 2001, o número de inscrições validadas foi de 26.982. Em todo o País, a média é de 30 mil novas vagas a cada seis meses, mas neste semestre acredita-se que 200 mil estudantes estejam aptos a participar do Fies. Agrava a situação a previsão de que o número de universitários pode chegar a 10 milhões em 2010 - a maioria se matriculará no ensino privado. Em São Paulo, quase 85% dos alunos estudam em instituições privadas. Para o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Felipe Maia, a criação da Fundesp "reflete o distanciamento do poder público na esfera educacional". "O problema é a ótica de mercado que vai gerenciar o financiamento, com uma política de cobrança mais rígida, por exemplo", argumentou Maia. O presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE) de São Paulo, Gustavo Petta, dá preferência ao sistema de crédito educativo estadual, aprovado pela Assembléia Legislativa no começo do ano. "Nossa luta prioritária é pelo Estado como financiador de ensino", explicou.