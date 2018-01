Universidades veem inadimplência subir

A inadimplência dos estudantes de ensino superior cresceu 22,4% no primeiro semestre de 2015 na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com estudo divulgado pela Serasa Experian. Com esse aumento, o setor reverteu uma tendência de queda do ano passado: em 2014, a inadimplência havia alcançado ligeira redução, de 0,9% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O crescimento da inadimplência no ensino superior foi maior que o da média dos consumidores. O índice geral encerrou o primeiro semestre de 2015 com crescimento de 16,4% na comparação com o mesmo período de 2014.

Os dados da Serasa estão em linha com as expectativas do setor de educação para este ano. Pesquisa do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp) prevê que, ao final de 2015, a inadimplência do ensino superior interrompa uma trajetória de pelo menos cinco anos de retração.

A pesquisa detectou que, em 2014, o porcentual de mensalidades com mais de 90 dias em atraso estava em 7,8%, mas estimou que esse indicador poderia chegar a 8,4% este ano.

Uma das explicações para esse efeito são as mudanças recentes no programa de financiamento estudantil do governo federal, o Fies. Além da redução no número de vagas do Fies, a inadimplência pode ter sentido o efeito da mudança nas inscrições no programa. Até o ano passado, era possível inscrever um estudante no Fies em qualquer período do ano. Isso fazia com que instituições pudessem encaminhar para o financiamento alunos que já estavam matriculados e que apresentavam dificuldade de pagar as mensalidades.