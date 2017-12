Universitário pode ter crédito educativo O crédito educativo é uma boa alternativa para o aluno que está com dificuldades financeiras para pagar os estudos. Entre os financiamentos concedidos pelo governo, o principal é o Financiamento Estudantil (Fies). Esse crédito é destinado aos estudantes universitários e concedido pela Caixa Econômica Federal (CEF). Existem algumas exigências para poder desfrutar deste financiamento. O candidato deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação não gratuito e credenciado pela faculdade junto ao Fies. Também é preciso que o curso tenha tido avaliação positiva no Exame Nacional de Cursos, o "Provão", realizado pelo Ministério da Educação. Notas boas também são indispensáveis para quem recorre ao auxílio do Fies. A renovação do contrato vai depender do desempenho acadêmico do estudante, que deverá alcançar uma pontuação mínima nas disciplinas cursadas. O Fies cobre até 70% do valor da mensalidade do curso durante seu prazo regular de duração. A taxa de juros é fixa por todo o período contrato e é determinada na tomada do empréstimo. A taxa para os contratos assinados no primeiro semestre de 2000 é de 0,72% ao mês, por exemplo, sem qualquer outro tipo de atualização monetária. O universitário pagará trimestralmente uma parcela de juros no valor máximo R$ 50,00. O principal da dívida será pago nos sete anos após a conclusão do curso. Confira nos links abaixo mais informações sobre o Fies no site do Ministério da Educação e Cultura, e outras dicas sobre os serviços de crédito.