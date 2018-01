UOL distribuirá ações e estima preço entre R$ 13,5 e R$ 16,5 O UOL distribuirá 25.707.020 ações preferenciais (PN, sem direito a voto), sendo 15.424.212 em colocação primária e 10.282.808 em secundária. Pelos números anunciados, a empresa deverá captar entre R$ 347 milhões e R$ 420 milhões. O UOL estima que o preço de suas ações, em oferta pública de abertura de seu capital, fique entre R$ 13,50 e R$ 16,50. O intervalo foi divulgado hoje em comunicado ao mercado nos jornais. Pelos números anunciados, a empresa deverá captar entre R$ 347 milhões e R$ 420 milhões. Em reunião com as corretoras realizada na sexta-feira, conforme apurou a Agência Estado, o UOL informou que estimava a captação em R$ 380 milhões, um valor médio. Os coordenadores da oferta, o Merrill Lynch e o Pactual, concederam garantia firme para a operação, o que equivale dizer que, caso as ações alocadas não sejam totalmente revendidas no período de colocação, as duas casas adquirirão os papéis restantes. A oferta prevê, também, um lote suplementar de 15% dos papéis inicialmente ofertados para atender a um eventual excesso de demanda. Conforme informou a Agência Estado na sexta-feira, 60% da oferta refere-se à colocação primária e 40%, secundária. Da operação secundária, 30% refere-se à participação da Portugal Telecom na companhia e outros 70% ao Grupo Folha. O valor de mercado da empresa foi calculado em R$ 1,8 bilhão e a operação e engloba 21% de seu capital. Todas as informações foram dadas aos profissionais que assistiram a apresentação que a companhia realizou na Bolsa de Valores (Bovespa). O período de reserva dos papéis para o varejo começa dia 5 e se estende até 13 de dezembro - os pedidos terão valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil. Pessoas vinculadas poderão aderir no dia 5. A estréia na Bovespa está marcada para sexta-feira, 16 de dezembro.