Uribe descarta privatizar Ecopetrol e faz alusão à Petrobras O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, reiterou neste sábado, 11, que não privatizará a petrolífera colombiana Ecopetrol, mas esta será capitalizada para torná-la competitiva, e disse que será feita uma gestão semelhante à da Petrobras. Uribe fez uma reunião com seus funcionários sobre temas energéticos em Zipaquirá, perto de Bogotá, que teve a presença do gerente da Petrobras na Colômbia, Dirceu Abrahão. O presidente colombiano disse que, graças a uma operação semelhante à planejada na Colômbia, a Petrobras conseguiu se tornar uma das maiores da região e multiplicou sua produção. Crescimento "Não se trata de uma privatização, é uma capitalização para engrandecer a empresa. A Nação não se vai desfazer de uma só das ações que tem", disse. Uribe acrescentou que o Governo "vai torná-la maior, e estamos buscando os recursos" para fazer isso. Segundo o chefe de Estado colombiano, a operação com a Ecopetrol não será para destinar os lucros da companhia petrolífera a "tapar buracos fiscais do orçamento da Nação". Abrahão disse que a Petrobras "não foi privatizada, é uma companhia estatal". "O Governo brasileiro tem todo o controle, mas a estrutura de capital envolve 20% de participação de brasileiros, privados, e 40% de capital externo", disse. A Ecopetrol, uma das maiores empresas da Colômbia, foi fundada em 1951 e há três anos foi reestruturada e dividida na administradora Ecopetrol S.A, na Agência Nacional de Hidrocarbonetos e na Sociedade Promotora de Energia da Colômbia S.A, com quadro de trabalhadores menor.