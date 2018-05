Ursinho Ted se recupera e vira babá eletrônica

SÃO PAULO - O ursinho Ted provocou polêmica como personagem totalmente incorreto no filme dirigido por Seth Macfarlane. O ursinho do filme não trabalhava e era viciado em drogas, o que levou o deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) a defender a sua proibição para menores.

Agora uma empresa da Croácia desenvolveu uma nova versão do famoso ursinho que deverá contribuir para recuperar a imagem do famoso personagem do universo infantil. O novo Ted ajuda os pais a cuidar das crianças, com modernos recursos tecnológicos.

O brinquedo tem sensores capazes de medir a frequência cardíaca, pressão arterial e outros dados médicos importantes da criança. Com conexão sem fios via Bluetooth, o ursinho é capaz de dar informações aos pais sobre os sinais vitais da criança. As informações podem ser verificadas pelo celular a qualquer momento.

As informações são armazenadas para formar uma base estatística que podem ser consultadas e servir para fins comparativos pelo pediatra quando a criança apresentar problemas de saúde, segundo informações publicadas pela revista Fastcompany, especializada em negócios, tecnologia e design.

O novo ursinho Ted acaba de receber a aprovação do FDA (Food and Drug Administration), órgão governamental dos Estados Unidos responsável pelo controle de medicamentos e alimentos. Fabricado pela empresa croata IDerma, o novo ursinho Ted está sendo comercializado na internet por US$ 69, o equivalente a R$ 154,00, no site teddytheguardian.com.