Uruguai acusa Argentina de realizar bloqueio financeiro O Ministro da Economia do Uruguai, Danilo Astori, acusou o governo do presidente Néstor Kirchner de realizar uma "política de verdadeiro bloqueio" contra o território uruguaio. Segundo Astori, o bloqueio não acontece somente por meio dos piquetes que manifestantes argentinos realizaram em duas das três pontes que ligam os dois países entre dezembro e março passados, mas também porque Kirchner está tentando "um bloqueio financeiro". Em declarações ao jornal econômico "El Observador", de Montevidéu, Astori afirmou que o confronto do Uruguai com a Argentina, que completa um ano, piora a imagem do país vizinho e melhora a imagem uruguaia no cenário internacional. "O país reforça sua imagem por sua conduta neste conflito, e a Argentina a piora". Desde agosto do ano passado os dois governos mantém o mais duro conflito diplomático desde 1955. O pivô da denominada "Guerra da Celulose" é a construção de duas fábricas de celulose no município uruguaio de Fray Bentos, sobre o rio Uruguai, que divide os dois países. O presidente Kirchner respalda os habitantes argentinos da fronteira, que protestam contra as fábricas. Eles alegam que as empresas Ence (da Espanha) e Botnia (da Finlândia) causarão o colapso ambiental e econômico da região. Os uruguaios retrucam, afirmando que as empresas não poluirão - pois possuem tecnologia de ponta - e que elas são cruciais na recuperação da espartana economia do Uruguai. Manifestação Entre dezembro e março os habitantes argentinos da fronteira realizaram piquetes nas pontes que ligam os dois países, impedindo a passagem de mercadorias e turistas, o que causou prejuízos de mais de US$ 400 milhões à economia uruguaia. Além do bloqueio comercial, Kirchner desatou um bloqueio financeiro, já que pediu aos organismos financeiros internacionais que não concedam créditos ao Uruguai. Até o dia 7 de setembro o Tribunal Arbitral do Mercosul terá que emitir um parecer sobre as reclamações uruguaias em relação ao "bloqueio" argentino. O governo uruguaio quer que o país seja indenizado pelos prejuízos econômicos sofridos. Além disso, quer que o governo Kirchner se comprometa a impedir novos piquetes realizados pelos argentinos da fronteira. O governo em Montevidéu argumenta que os piquetes violam o espírito fundamental do Mercosul, de livre circulação de bens e pessoas. Livre comércio Astori também defendeu a possibilidade do governo uruguaio negociar um tratado de livre comércio com os EUA passando por cima do Mercosul, que impede estes tipo de acordos por fora do bloco. Desde dezembro passado o governo uruguaio passa por intensos debates internos sobre o início das negociações. Se fechar um acordo com os EUA, o Uruguai poderia ser expulso do Mercosul. Segundo Astori, o Mercosul deveria "encarar as preocupações dos países pequenos. O Paraguai também colocou este assunto". O Ministro destacou que embora o pequeno "mercado do Uruguai não desperte o apetite dos EUA, é importante para o governo americano ter um acordo comercial com um país que com um governo de esquerda (o Uruguai é governado por uma coalizão de partidos socialistas)". O governo do presidente Tabaré Vázquez está dividido sobre o caso. Enquanto Astori defende enfáticamente o acordo com os EUA, o chanceler Reinaldo Gargano opõe-se intensamente. Ontem à tarde, para acabar com os atritos internos, o presidente Vázquez, por meio de seu porta-voz, comunicou que daqui para a frente, o único que poderá falar sobre o assunto será ele próprio.