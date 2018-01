Uruguai acusa Lula de omissão na crise com a Argentina A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 26ª Cúpula Ibero-Americana de chefes de Estado e Governo causou profunda irritação no governo do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez. Para a imprensa local, Lula não quis ser pressionado a intervir na chamada ?guerra da celulose? entre uruguaios e argentinos - na condição de presidente pro-tempore do Mercosul. ?Lula recuou, preferiu não irritar a Argentina?, expressaram vários comentaristas políticos. A opinião pública uruguaia está melindrada com o Brasil há meses, pois consideram que governo Lula deixou o pequeno país sem ajuda para enfrentar as pressões da Argentina. A guerra da celulose confronta Argentina e Uruguai há mais de um ano. O pivô da crise entre os dois países é a construção de fábricas de celulose do lado uruguaio do Rio Uruguai. Os habitantes argentinos da região da fronteira - com a bênção do governo do presidente Néstor Kirchner - opõem-se à construção, pois consideram que elas causarão uma catástrofe ambiental e econômica. O chanceler brasileiro, Celso Amorim, afirmou ontem à imprensa brasileira em Montevidéu que a ausência do presidente Lula ?não tem nada a ver com isso? (a discussão Kirchner-Tabaré). Em referência à guerra da celulose, Amorim sustentou que ?essa é uma conversa entre os dois países, é preciso ser cauteloso?, explicou Amorim. Ele afirmou que o Brasil só poderia intermediar o caso se tanto Uruguai como Argentina o solicitassem. Mas só o Uruguai pediu a intermediação brasileira. Tabaré pede que a crise seja debatida na cúpula do Mercosul que será realizada em Brasília em dezembro. Ontem, manifestantes bloquearam a principal ponte (de um total de três) que liga a Argentina ao o Uruguai com um muro de tijolos e ameaçavam levar a manifestação à própria sede da cúpula, que termina no domingo. Os manifestantes prometeram bloquear totalmente a fronteira durante o verão, impedindo a passagem de mercadorias e turistas. Cúpula vazia Oito dos 22 chefes de Estado e de governo não compareceram à cúpula. O clima na capital uruguaia era de que a reunião havia se transformado em um estrondoso fracasso. Ontem, no meio da tarde, fontes do governo venezuelano informaram que o presidente Hugo Chávez também não participaria do cúpula. Ele estava mais ocupado com a inauguração de um metrô e com a campanha para a reeleição presidencial.