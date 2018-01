Uruguai anuncia pagamento antecipado de dívida com o FMI O Uruguai anunciou que irá pagar antecipadamente, nas próximas semanas, a sua dívida total com o Fundo Monetário Internacional (FMI), de US$ 1,08 bilhão. Com o anúncio, feito na quarta-feira pelo ministro da Economia uruguaio, Danilo Astori, o Uruguai torna-se o mais novo país da América do Sul a quitar suas dívidas com o Fundo antes do prazo. Brasil e Argentina já fizeram o mesmo, pagando o débito total e, assim, ganhando mais liberdade para determinar suas políticas econômicas. A dívida, contraída em junho de 2005, venceria em 2008. Em entrevista coletiva, Astori afirmou que a decisão marca "uma nova fase" na relação do Uruguai com o FMI, segundo a agência de notícias Reuters. "Não estamos rompendo com o Fundo. Estamos cancelando um programa e as condições estão sendo levantadas. Mas queremos manter uma relação amigável e cordial", disse Astori, segundo a Reuters. De acordo com Astori, o pagamento antecipado irá ajudar o país a reduzir sua dívida pública, de cerca de US$ 13 bilhões. Reação do FMI O diretor-gerente do Fundo, Rodrigo de Rato, afirmou que a decisão reflete a rápida recuperação do Uruguai de uma crise econômica que durou quatro anos e da recessão iniciada em 1999. "O histórico de políticas macroeconômicas sólidas forneceu a base para a consolidação da confiança do mercado, resultados econômicos robustos e uma melhora do perfil da dívida pública", disse De Rato em um comunicado. Segundo analistas, a decisão do Uruguai não representa a perspectiva de mudanças abruptas na política econômica. Em 2003, o país voltou a crescer depois de uma recessão de quatro anos, na qual sua economia foi afetada pela crise argentina. O anúncio do pagamento da dívida ocorre dias depois da chegada de uma missão do Fundo a Montevidéu para discutir o progresso do país no cumprimento de metas econômicas estabelecidas no acordo de empréstimo. Segundo o FMI, o Uruguai já havia feito três pagamentos anteriores entre setembro de 2005 e agosto deste ano, em um total de US$ 1,69 bilhão.