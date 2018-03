Uruguai anuncia renegociação da dívida O Uruguai anunciou uma operação voluntária de troca dos títulos da dívida com credores internacionais e domésticos com o objetivo de alongar os vencimentos. Em nota , o ministro da Economia do Uruguai, Alejandro Atchugarry, disse que o objetivo é "melhorar o perfil da dívida do país e reduzir a necessidade de financiamento no curto e médio prazo para níveis gerenciáveis". O Uruguai informou que nomeou a Salomon Smith Barney como conselheira para a oferta de troca, que está aberta a todos os portadores de bônus da dívida uruguaia com vencimento em 12 meses ou mais. Embora a nota divulgada pelo governo uruguaio não especifique o montante exato envolvido, mais cedo o Uruguai havia registrado uma operação de até US$ 3 bilhões em ativos da dívida na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. De acordo com a nota, Atchugarry diz que representantes do governo irão se encontrar com os portadores de bônus uruguaios nas próximas semanas para considerar um "modelo" da operação de troca que receberá amplo apoio. Espera-se que o Uruguai ofereça uma operação de troca "amigável", que busque apenas o alongamento dos vencimentos da dívida, sem uma redução do principal.