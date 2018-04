Uruguai atrai mais depósitos de argentinos O Uruguai é há três décadas o tradicional refúgio do dinheiro dos argentinos que desconfiam da turbulenta economia e política do próprio país. Mas, nos últimos meses, essa desconfiança está aumentando de forma acelerada, elevando o volume dos depósitos argentinos no sistema financeiro uruguaio. Isso é o que indicam dados do Banco Central do Uruguai, que mostram que os depósitos bancários de não-residentes no país alcançaram US$ 2,7 bilhões em junho. Os dados indicam um aumento de US$ 786 milhões em comparação com junho de 2008 - crescimento de 40%. O cálculo tradicional do setor financeiro uruguaio é que 90% dos depósitos de não-residentes pertencem a argentinos. No último ano, os depósitos de argentinos no Uruguai cresceram duas vezes mais que os realizados pelos próprios uruguaios. De junho de 2008 até o mês passado, os depósitos dos não-residentes no Uruguai passaram de 28% para 33%. Os depósitos bancários no Uruguai totalizam US$ 14,02 bilhões, entre depositantes nacionais e estrangeiros. Analistas indicam que os argentinos somente buscam "segurança" no Uruguai, já que as aplicações no país vizinho rendem somente 1%, em média. Enquanto o governo da presidente Cristina Kirchner exibe motivos de sobra para a crescente desconfiança dos argentinos (manipulação de estatísticas dos índices econômicos, mudanças constantes nas regras jurídicas, debilidade do governo, especulações sobre riscos de calote da dívida em 2010 ou 2011, entre vários outros), o governo do Uruguai mostra aos mercados um cenário interno estável.