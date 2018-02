Uruguai confirma negociação bilateral com EUA O presidente do Uruguai, Jorge Battle, confirmou hoje que está negociando um acordo bilateral com os Estados Unidos. "Vamos fazer um acordo nos moldes do que o Brasil está fazendo com o México. Eu sempre sigo os que me dão exemplo", disse Battle, ao responder à pergunta sobre se ia negociar sozinho com os EUA. Ele devolveu a pergunta aos jornalistas: "Vocês acham que o Brasil está negociando com o México para todo o Mercosul?", questionou. O presidente do Uruguai revelou que, em março, já haverá uma reunião entre técnicos uruguaios e norte-americanos nos EUA para detalhar o futuro acordo que ambos os países pretendem assinar. Battle voltou recentemente de uma viagem a Washington, qualificada por ele de "muito boa". Ele lembrou que o status da negociação dos EUA com o Uruguai é o mesmo concedido ao Chile. O presidente do Uruguai elogiou a postura do Brasil de negociar com outros países. "Quando o Brasil vai à Rússia, à China ou ao México, nos dá o exemplo de como negociar, porque teremos de crescer para fora e não para dentro."