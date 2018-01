Uruguai critica barreiras aos produtos brasileiros O presidente do Uruguai, Jorge Batlle, criticou a tendência do bloco do Cone Sul em dedicar-se às questões políticas, deixando de lado as tarefas pendentes na área econômica. "Me inclino por um Mercosul preferencialmente econômico." A reclamação, feita ao tradicional jornal argentino La Nación, foi uma estocada naquilo que os negociadores uruguaios consideram como uma tendência tanto do Brasil como da Argentina em ocupar-se em simbolismos políticos ? como o apressado acordo com a Venezuela e o México ? em vez de pôr "a casa em ordem." Batlle criticou as restrições do governo argentino à entrada de produtos eletrodomésticos de linha branca e televisores brasileiros. Na Colômbia, o vice-presidente Francisco Santos Calderón, que participou da cúpula de Puerto Iguazú na semana passada, declarou ao La Nación que o bloco do Cone Sul, "avançou no papel, mas, como dizemos em nosso país, é preciso passar dos fatos aos feitos". A Colômbia pertence à Comunidade Andina (CAN), bloco que também reúne o Peru, Equador e Venezuela. Recentemente, a CAN definiu um acordo de livre comércio com o Mercosul. Mas, pela falta do acerto de alguns detalhes, os dois blocos não puderam assinar formalmente o acordo.