Uruguai critica pedido argentino para relocalizar fábrica O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, declarou que é "inaceitável" a exigência do governo argentino de relocalizar a fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia que está sendo construída no município uruguaio de Fray Bentos, sobre o Rio Uruguai, que divide os dois países. Durante sua visita ao Chile, Vázquez sustentou que as possibilidades de encontrar uma saída ao conflito "são escassas" se o governo do presidente Néstor Kirchner continuar insistindo na remoção da Botnia. Representantes dos governos da Argentina e do Uruguai se reunirão no próximo dia 18 em Madri para tentar conseguir uma solução para a maior crise diplomática entre os dois países desde meados do século 19. Os encontros serão realizados na capital espanhola sob o acompanhamento do representante do rei Juan Carlos, Antonio Yánez Barnuevo, cuja missão é a de "facilitar" o diálogo entre ambos lados em confronto. Confrontos A fábrica da Botnia é o pivô da Guerra da Celulose que se arrasta há quase dois anos entre ambos países. O conflito começou quando os habitantes argentinos da fronteira iniciaram uma série de protestos contra a fábrica, à qual opõem-se visceralmente. Eles alegam que a Botnia causará uma catástrofe ambiental que levará a região à ruína econômica. Vázquez sustenta que seu governo não negociará com a Argentina enquanto os manifestantes argentinos continuarem realizando piquetes nas pontes que ligam os dois países. A ponte entre a argentina Gualeguaychú e a uruguaia Fray Bentos está bloqueada de forma permanente desde novembro do ano passado. As duas pontes restantes são alvos de piquetes freqüentes, embora não permanentes. Os manifestantes argentinos ameaçam tomar "medidas extremas" caso a fábrica entre em funcionamento. O governo uruguaio alega que os piquetes são ilegais, pois violam o princípio do Mercosul de livre circulação de bens e pessoas. Entre janeiro e março do ano passado os piquetes causaram perdas de mais de US$ 500 milhões à economia uruguaia. Vázquez alega que o país está sob "bloqueio econômico" por parte da Argentina. A fábrica provocou um consenso inédito na sociedade uruguaia, já que o governo, os partidos da oposição, o empresariado, a mídia e a opinião pública defendem o investimento. As fábricas da Botnia e da espanhola Ence (que será instalada perto da cidade de Colonia, sobre o Rio da Prata) implicarão em um investimento de US$ 1,8 bilhão, o equivalente a 13% do Produto Interno Bruto (PIB) uruguaio. Os uruguaios consideram que, ao contrário do que alegam os argentinos, a fábrica não poluirá. Em meados de 2005 o presidente Kirchner começou a apoiar os manifestantes argentinos, de olho nos lucros eleitorais que poderia ter fazendo pose de ecologista. Kirchner tentou recorrer à Corte Internacional de Haia (para processar o governo Vázquez por suposta violação do Tratado do Rio Uruguai e ameaça grave de poluição) e ao Banco Mundial (para pedir que o organismo não concedesse créditos às fábricas de celulose instaladas no Uruguai). Mas, suas tentativas foram infrutíferas. No entanto, Kirchner não desistiu de pressionar Vázquez, a quem acusa de "intransigente". Atualmente, 85% da obra civil da Botnia está pronta. A fábrica estará em funcionamento entre fins de agosto e início de setembro.