Uruguai denunciará Argentina no Mercosul por bloqueios O Uruguai disse na quinta-feira que vai denunciar a Argentina na instância executiva máxima do Mercosul pelos bloqueios de estradas em protestos contra a construção de uma fábrica de celulose. A denúncia, que será apresentada em Brasília ao Conselho do Mercado Comum (CMC), agrava a crise diplomática entre os vizinhos e sócios da união aduaneira sul-americana, que se enfrentam há meses por conta de uma fábrica da empresa finlandesa Botnia a ser construída na margem uruguaia de um rio que separa os dois países. "Este é o pleito: o bloqueio viola o Tratado de Assunção em seu artigo primeiro porque impede a livre circulação de bens, pessoas e produtos", disse a jornalistas o chanceler uruguaio, Reinaldo Gargano, nos bastidores na sessão de abertura do Parlamento do Mercosul, em Brasília. "Não se trata apenas de turismo, trata-se de mercadorias do Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru que sofrem com o impedimento de circular", acrescentou. O CMC é integrado pelos ministros da Fazenda e de Relações Exteriores dos países do bloco, integrado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Tratado de Assunção criou o Mercosul em 1991. Conflito A Argentina não tem impedido que ativistas ambientais protestem contra a Botnia e o governo uruguaio na cidade de Gualeguaychú - separada por rio da cidade uruguaia de Fray Bentos, onde se constrói a fábrica - abrindo um espaço na fronteira. Os bloqueios às rodovias prejudicam o comércio dentro do bloco do Mercosul e, segundo o governo uruguaio, vêm causando perdas milionárias para a economia do país. Gargano disse que fará uma apresentação na sexta-feira e completou que "esperamos que a reunião de segunda e terça-feira da Corte de Haya, onde encaminhamos medidas cautelares, obrigue a Argentina a atuar para evitar que ocorram os bloqueios e não apenas reprimi-los". Diplomatas argentinos, que tentaram sem sucesso que a controvérsia se mantivesse em nível bilateral, disseram que contestariam a denúncia uruguaia, protestando contra uma barreira comercial anunciada por Montevidéu, que restringiu a circulação de produtos argentinos de províncias com incentivos fiscais. Além disso, manifestaram preocupação com a imagem do Mercosul, desgastado por sucessivos conflitos internos. Diplomatas do bloco indicaram que a denúncia uruguaia não se traduzirá em sanções, mas indicaram que complicará a concretização de avanço no projeto desgastado de integração sul-americana.