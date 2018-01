Uruguai deve decidir se fica no Mercosul, diz Argentina O Uruguai deve decidir por conta própria se permanecerá no Mercosul, pois não será expulso pelos membros nem obterá nenhum benefício extraordinário, disse na segunda-feira a ministra argentina da Economia, Felisa Miceli. Montevidéu há meses solicita ao Mercosul - formado também por Brasil, Venezuela e Paraguai - uma maior liberdade para negociar acordos bilaterais de livre comércio, além de compensações por conviver com outras economias maiores no bloco. Na semana passada, Miceli participou de uma reunião ministerial no Brasil que esteve marcada por queixas mútuas entre Argentina e Uruguai, envolvidos há mais de um ano num conflito ambiental por causa da construção de fábricas de celulose na margem oriental do rio Uruguai. "Não vamos dar nada (no Mercosul), mas tampouco vamos expulsar, eles vão ter de escolher", disse Miceli a jornalistas. Ela acrescentou que o Uruguai já dispõe de algumas prerrogativas e citou como exemplo um fundo recém-criado de 125 milhões de dólares para financiar obras e projetos no Uruguai e no Paraguai. Enquanto a Argentina se queixa da construção da fábrica na fronteira, o Uruguai reclama que Buenos Aires não coíbe os bloqueios feitos por ambientalistas nas estradas da região. Por causa dessa disputa, a relação entre os dois vizinhos, habitualmente cordial, atravessa seu pior momento em várias décadas.