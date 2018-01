Uruguai diz que Brasil ´lavou as mãos´ na guerra da celulose O ministro da Economia do Uruguai, Danilo Astori, criticou duramente o Brasil pelo que ele considera uma omissão do País na disputa entre Uruguai e Argentina sobre a construção de uma fábrica de pasta de celulose. O local da construção é na margem uruguaia do Rio Uruguai, que divide os dois países, mas a Argentina se opõe à obra, afirmando que a fábrica pode contaminar o rio. Como forma de protesto, ambientalistas têm bloqueado estradas que ligam os dois países há cerca de um ano. No final de semana passado, pela primeira vez, os bloqueios chegaram a impedir totalmente a circulação - ainda que brevemente - nas três principais rodovias entre Argentina e Uruguai. ?O Brasil está lavando as mãos. Para o Brasil o problema não existe?, afirmou Astori a jornalistas ao final da reunião ministerial do Mercosul que aconteceu nesta sexta-feira em Brasília. Ele disse que o Uruguai não pediu a intermediação brasileira nesta reunião em Brasília, mas que o pedido já foi feito há muito tempo e até agora não houve nenhuma ação por parte do governo brasileiro. ?O Brasil não tem que dizer que é um problema bilateral. Como vão dizer que não pesa a opinião do maior país do bloco??, reclamou Astori. ?Que liderança é essa??, questionou. O governo brasileiro vem afirmando, desde o início do conflito, que o problema é bilateral e que o Mercosul não deve se envolver. A pedido da Argentina, o conflito vai ser mediado pelo rei Juan Carlos, da Espanha.. Na semana passada, antes da reunião de cúpula da Comunidade dos Países Sul-Americanos (Casa), o ministro já havia criticado a falta de liderança brasileira também para a condução de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Européia. Os ministros das Relações Exteriores da Argentina e do Uruguai também trocaram farpas durante a entrevista coletiva. O chanceler uruguaio, Reinaldo Gargano, disse que o governo argentina tinha obrigação ?não de reprimir, mas de impedir? o bloqueio das pontes ligando os dois países. O bloqueio, segundo ele, impede o transporte de mercadorias entre os países e atenta contra a integração prevista no Mercosul. ?Não vamos continuar opinando sobre o tema. Já pedimos a intermediação do rei da Espanha. É melhor não continuar com a discussão?, respondeu o chanceler argentino, Jorge Taiana. Na quinta-feira à noite, o Brasil apresentou ao Paraguai e Uruguai uma proposta que dá vantagens econômicas aos dois países. Há tempos os dois vêm reclamando atenção especial de Brasil e Argentina para as ?assimetrias? entre as economias grandes e pequenas do bloco. O Brasil ofereceu - por enquanto ainda sem a concordância da Argentina - implantar imediatamente o fim da dupla tributação para produtos importados de terceiros países que entram primeiro no Paraguai e Uruguai, abrindo mão dessa receita unilateralmente. A proposta inclui ainda um aumento na parcela de insumos importados usados na manufatura de produtos paraguaios e uruguaios. Hoje, para circular no Mercosul sem tarifação extra, produtos fabricados nos dois países podem usar até 60% de insumos estrangeiros. Com a proposta, o limite subiria para 70%. O ministro da Economia do Uruguai considerou a proposta ?muito pequena, insignificante?. Brasil e Argentina também firmaram um acordo para pagar transações comerciais entre os dois países na moeda de cada país, sem necessidade de conversão para o dólar.