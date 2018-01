Uruguai diz que Brasil mostra pouca liderança no Mercosul O ministro da Economia do Uruguai, Danilo Astori, disse nesta quinta-feira que o Brasil mostrou pouca liderança dentro do Mercosul para conseguir acordos comerciais com outros blocos ou para resolver conflitos internos.O Mercosul, do qual fazem parte também Argentina, Paraguai e Venezuela, sofre com constantes atritos entre seus membros, principalmente por conflitos comerciais e diferenças econômicas. "O líder natural desta região, sobretudo no aspecto econômico, é o Brasil, e acho que essa liderança não tem estado presente de forma significativa na condução do bloco, na concepção que acreditamos que deveria ter, que é de região aberta ao mundo", disse Astori a jornalistas. "Há 11 anos estamos tentando um acordo com a União Européia que não avançou, o que se deve, claro, aos interesses que os europeus defendem, mas também à orientação que temos dado à política de inserção internacional", completou. Astori comentou ainda a falta de participação do Brasil no conflito entre Montevidéu e Buenos Aires por uma fábrica de celulose, que está sendo construída na costa uruguaia de um rio na fronteira entre os dois países e à qual a Argentina impõe resistências por questões ambientais. Uruguai e Paraguai, os menores membros do Mercosul, reclamam com freqüência à Argentina e ao Brasil para que sejam adotadas medidas com o objetivo de reduzir as diferenças internas e ameaçam tentar acordos bilaterais fora do bloco. O ministro uruguaio disse que na próxima reunião insistirá na flexibilização das normas do Mercosul que impedem a concretização desse tipo de tratado. "Para superar os problemas do Mercosul (é preciso) conseguir a flexibilidade da parte de nossos membros para permitir que os membros menores busquem através de acordos bilaterais melhorar sua inserção fora da região", disse Astori.