Uruguai e Argentina retomam diálogo sobre fábrica nesta 4ª A "Guerra da Celulose" terá, finalmente, a retomada do diálogo na próxima quarta-feira, 18, na capital espanhola, Madri. Os representantes dos governos do Uruguai e da Argentina terão a primeira reunião cara a cara para tentar chegar a um acordo em torno do conflito que já dura quase três anos. O diálogo foi suspenso pelos presidentes Tabaré Vázquez e Néstor Kirchner, respectivamente, em março de 2006. Depois de mais de um ano de aprofundamento de suas diferenças e de distanciamento que levou os dois países a um beco sem saída, ambos os presidentes vão enviar representantes pessoais para uma série de encontros em Madri. O diálogo, que vai durar três dias, foi promovido pelo rei da Espanha, Juan Carlos I. Pelo lado argentino, a missão contará com o chefe de Gabinete da Presidência, Alberto Fernández, e o chanceler, Jorge Taiana. O presidente Vázquez também vai enviar seu ministro de Relações Exteriores, Reinaldo Gargano, e o secretário geral da Presidência, Gonzalo Fernández. As delegações estarão compostas ainda por assessores legais e ambientais. O mediador da mesa de conversas será o embaixador espanhol Juan Antonio Yañez Barnuevo, quem realizou intensas consultas e várias viagens aos dois países até conseguir colocar os governos na mesma mesa. Expectativa As expectativas dos diplomatas argentinos e uruguaios são cautelosas em relação aos resultados das primeiras rodadas do diálogo. "Não esperamos uma solução milagrosa, mas o importante é que começaremos a dialogar", disse à Agência Estado um diplomata argentino. A iniciativa de retomar o diálogo é vista como um avanço na relação bilateral, prejudicada pelas diferenças sobre a instalação de uma fábrica de celulose às margens do Rio Uruguai, compartilhado pelos dois países. Um acordo só será possível se os dois lados estiverem dispostos a ceder em suas posições. A Argentina insiste em que a finlandesa Botnia, quase pronta para entrar em funcionamento em setembro próximo, seja transferida para outro lugar, longe de Fray Bentos, onde se encontra em instalação, e do rio Uruguai. Kirchner argumenta que o meio ambiente será contaminado pela fábrica de celulose e que o Uruguai violou o tratado do rio, ao autorizar a instalação da planta sem consultar a Argentina. Vázquez, por sua vez, vai repetir sua oferta de criar uma comissão conjunta para monitorar o funcionamento da fábrica e controlar a emissão de substâncias tóxicas. O chanceler Gargano também vai deixar claro que seu governo não pretende retomar as negociações enquanto houver bloqueio das fronteiras entre os dois países. Essa posição tem sido argumentada por Vázquez desde que os ambientalistas e moradores da província argentina de Entre Ríos decidiram fechar as fronteiras para protestar contra a construção da fábrica.