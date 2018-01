Uruguai é rebaixado pela Fitch Ratings A agência de classificação Fitch Ratings rebaixou o rating soberano para moeda estrangeira do Uruguai de ´B´ para ´B-´. Os ratings para moeda local de longo prazo e para moeda estrangeira de curto prazo foram ambos mantidos em ´B´, com ´perspectiva negativa´. Segundo a Fitch, o rebaixamento reflete "as fortes pressões de curto prazo nas finanças públicas, as dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo da dívida e as atuais vulnerabilidades no sistema bancário do país". A agência alertou que os ratings soberanos do Uruguai poderão sofrer novos rebaixamentos se o país não conseguir atingir a performance necessária para garantir a continuidade do financiamento multilateral, "que atualmente é a sua única fonte de financiamento externo". A Fitch explicou que os ratings do Uruguai já vêm sofrendo pressão há um bom tempo. A dívida soberana do país foi colocada sob "perspectiva negativa´ desde julho de 2001. Desde então, os ratings do país sofreram sucessivos rebaixamentos por causa da moratória na Argentina, a forte desvalorização do peso uruguaio e, agora, "pela pobre perspectiva das finanças públicas e de crescimento econômico, após o efeito cumulativo dessas pressões." A agência salientou que mesmo que o Uruguai atinja uma agressiva meta de superávit primário neste ano, que poderia ficar entre 3% e 4%, a relação da dívida pública com o PIB poderá continuar subindo acima do seu nível atual de 90% por causa da fraqueza da moeda do país. "Nesse contexto, são crescentes as pressões para que o governo uruguaio considere a possibilidade de promover uma abrangente reestruturação de sua dívida, após a pequena troca feita em novembro de 2002", disse a Fitch. Segundo a agência, o apoio financeiro de organismos multilaterais e o alívio obtido com a troca da dívida em novembro de 2001 poderão ser suficientes para evitar que o Uruguai seja obrigado a reestruturar a sua dívida neste ano. "As amortizações em 2004, avaliadas em US$ 790 milhões, também poderão ser administráveis desde que os organismos multilaterais aumentem os seus financiamentos e permitam que seus empréstimos sejam usados para refinanciar a dívida de US$ 326 milhões em mãos dos credores privados", disse a agência. "Entretanto, em 2005 as amoritzações subirão para US$ 1,1 bilhão, dos quais a metade estará nas mãos dos credores privados. Até lá, o Uruguai precisa ter acesso ao financiamento do mercado com taxas razoáves para obter uma carga da dívida administrável e evitar uma reestruturação involuntária".