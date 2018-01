Uruguai fica sozinho perante as pressões argentinas O Uruguai ficará, a partir deste sábado, totalmente isolado da Argentina por via terrestre, já que os acessos às três pontes que ligam os dois países serão bloqueados por grupos de manifestantes. Eles protestam contra a instalação da fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia no município uruguaio de Fray Bentos, sobre o rio Uruguai, que divide a Argentina do Uruguai. Segundo os manifestantes - habitantes da região da fronteira e militantes ecologistas - a fábrica causará um "apocalipse" ambiental e econômico. Por esse motivo, exigem a suspensão de sua construção. Desde que os protestos começaram há um ano e meio, os manifestantes haviam conseguido bloquear, no máximo, duas das três pontes. Esta será a primeira vez que a terceira ponte fica bloqueada. As únicas formas de ir de um país ao outro serão por vias áreas e fluvial, neste caso, atravessando o rio da Prata. O governo do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, exige que o governo argentino remova os manifestantes, de forma a reestabelecer a livre circulação de mercadorias e pessoas, um princípio fundamental do Mercosul. Mas, o presidente Néstor Kirchner declarou semana passada que não reprimirá jamais os piqueteiros argentinos. Conflito No meio de uma escalada da tensão entre os dois países, Vázquez ordenou reforçar o número de soldados que estão protegendo as instalações da Botnia (é o maior investimento da História do Uruguai, de US$ 1,2 bilhão) contra eventuais atentados e sabotagens de manifestantes argentinos. Desde a semana passada 110 integrantes do Exército e da Marinha do Uruguai protegem a fábrica. Na semana que vem o número subiria para 300 homens. A Ministra da Defesa da Argentina, Nilda Garré, definiu como "absurda e exagerada" a utilização de soldados para proteger a Botnia. O clima pesado entre os dois governos ficou evidente com a decisão de Kirchner de não participar da reunião de cúpula de presidentes da Comunidade Sul-americana de Nações, que começou na quinta à noite em Cochabamba, na Bolívia. Desta forma, Kirchner evitará encontrar-se com Vázquez, que desde dezembro passado pede que o Mercosul intervenha nesta crise e force a Argentina a impedir os piquetes, que ameaçam asfixiar a economia uruguaia.