Uruguai inicia prevenção após foco de aftosa argentino O Ministério de Pecuária do Uruguai estabeleceu hoje medidas de prevenção e de desinfecção em suas fronteiras para evitar a contaminação de seu rebanho bovino com o vírus da febre aftosa, por causa do foco detectado na província argentina de Corrientes. Em entrevista coletiva, autoridades do ministério confirmaram que o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-alimentar (Senasa) da Argentina avisou sobre a detecção de um foco de febre aftosa em Corrientes. O local onde foi detectado o foco fica no departamento de San Luis del Palmar, a 800 quilômetros da fronteira com o Uruguai. "É negativo (o foco), isso é inegável, mas em nosso país foram tomadas as medidas necessárias e, além disso, irão técnicos nossos para ver a operação", disse o diretor de serviços de criação de gado do Uruguai, Francisco Muzio. "Já sabemos que os argentinos sacrificaram os animais, e estamos em permanente comunicação", ressaltou. As autoridades uruguaias disseram que tinham aplicado todas as medidas de prevenção para evitar a contaminação, e que tinham sido estabelecidos arcos de desinfecção e superfícies especiais para desinfetar os pneus dos automóveis. Além disso, as autoridades disseram que a situação é de "alerta", e que ainda não chegou ao grau de "emergência". A fazenda argentina onde o foco foi registrado tinha 3.040 cabeças de gado, das quais 70 já foram sacrificadas. Atualmente, o Uruguai tem o status de país livre de febre aftosa com vacinação.