Uruguai lamenta a indiferença basileira à ´Guerra da Celulose´ O ministro da Economia do Uruguai, Danilo Astori, lamentou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja "indiferente" com as constantes reclamações uruguaias sobre o andamento do Mercosul. Astori, o homem mais influente do gabinete do presidente Tabaré Vázquez, referia-se principalmente à neutralidade brasileira na "Guerra da Celulose", que confronta o Uruguai e a Argentina há um ano e meio. O governo do presidente Tabaré Vázquez pede, desde dezembro passado, que o Brasil seja mediador do confronto sobre as papeleiras com a Argentina. Vázquez quer também que os países do Mercosul peçam ao presidente Néstor Kirchner que remova os piquetes que manifestantes argentinos realizam na fronteira com o Uruguai. "Escuto há muito tempo anúncios de que o Brasil levará em conta as reclamações do Uruguai. Mas até agora não vi nada concreto. Vi indiferença do Brasil", disparou Astori, em entrevista ao jornal El Observador, de Montevidéu. O pivô da Guerra da Celulose é a construção da fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia no município uruguaio de Fray Bentos, sobre o rio Uruguai, que divide os dois países. Os habitantes argentinos da fronteira consideram que a fábrica causará uma catástrofe ambiental que levará à ruína econômica. No verão passado, houve piquetes de forma ininterrupta durante três meses em duas das três pontes que ligam os dois países, causando prejuízos de mais de US$ 400 milhões à modesta economia uruguaia. Na contra-mão, os uruguaios defendem a fábrica, pois ela consiste no maior investimento da História do país - US$ 1,2 bilhão - e proporcionará milhares de empregos. Os manifestantes argentinos, principalmente os da cidade de Gualeguaychú, reunidos na poderosa Assembléia Popular, retomaram em novembro os piquetes de forma ininterrupta. O presidente Kirchner, que não concorda com o modus operandi dos piquetes, mas respalda os manifestantes em sua reivindicação (ele recorreu à Corte Internacional de Haia e ao Banco Mundial para impedir a fábrica, infrutiferamente), avisou que não reprimirá os bloqueios às pontes. O governo uruguaio, indignado, sustenta que os piqueteiros estão violando o princípio de livre circulação de mercadorias e pessoas do Mercosul. Em diversas ocasiões pediram ao governo Lula que interferisse no caso. No entanto, Lula preferiu abster-se de entrar no complexo conflito para evitar problemas com Kirchner, que argumenta que a Guerra da Celulose é uma questão bilateral Argentina-Uruguai. Astori, que desde o ano passado defende a idéia de que o Uruguai deveria passar por cima do Mercosul e negociar um acordo de livre comércio com os EUA, declarou que "é preciso melhorar a situação atual do Mercosul. Com os problemas na relação com a Argentina, as coisas se complicam. Precisamos continuar trabalhando fora da região do Mercosul". Atentados O governo Vázquez está alerta para a eventualidade de ataques terroristas por parte dos cada vez mais radicalizados manifestantes de Gualeguaychú. Na semana passada, Vázquez ordenou o envio de tropas do Exército para proteger a construção da Botnia. Nas últimas semanas, diversos rumores indicavam que os gualeguaychenses estavam dispostos a cometer atos de sabotagem contra as instalações. Segundo o jornal portenho Perfil, o governo Vázquez analisa a hipótese de que ex-militares carapintadas (oficiais que protagonizaram uma série de levantes militares nos anos 80) e veteranos da Guerra das Malvinas ofereceram seus serviços para destruir parte da fábrica.