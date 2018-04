Uruguai não irá impor restrições a saques novamente O ministro da Economia do Uruguai, Alejandro Atchugarry, afirmou, nesta quarta-feira, que o governo não vai determinar novas restrições para os saques bancários. A declaração foi feita num dia de greve na capital uruguaia, mas de estabilização do preço do dólar que está sendo cotado a 21 pesos para a compra e 27 pesos para a venda, o mesmo valor do fechamento da véspera. Dos 22 bancos existentes no Uruguai, 16 são estrangeiros e quatro estão suspensos ? Montevideú, Caja Obrera (que pertence ao Montevidéu), Comercial e Crédito. Os dois primeiros pertencem ao grupo Velox e os outros são classificados como bancos regionais. Segundo diretores do Banco Central, o Comercial pertence à San Luis Investment, do banqueiro argentino Carlos Rohn. Já o Banco de Crédito tem maioria do San Jorge Investment, da Seita Moon. Estes quatro bancos foram os únicos que ainda não abriram as portas depois do fim do feriado bancário, na segunda-feira. O feriado bancário da semana passada terminou com a decisão do ministro Atchugarry e do presidente do Banco Central, Júlio De Brun, que tomaram posse há dez dias, de não socorrer mais os bancos em crise. A decisão foi acertada com o FMI (Fundo Monetário Internacional) que no fim de semana antecipou, através do Tesouro dos Estados Unidos, uma ajuda de US$ 1,5 bilhão de um total de US$ 3,8 bilhões. "O único banco que passará a ter um dólar para cada peso depositado será o República", advertiu o ministro da economia. "E passaremos a ser mais exigentes com aqueles que quiserem instalar banco aqui", avisou. O Banco República está para os uruguaios assim como o Banco do Brasil está para os brasileiros. Porém, a corrida bancária de julho o afetou diretamente, como disse Júlio De Brum. Das 500 mil contas que possui, 150 mil são de prazo fixo. ] O governo decidiu usar parte dos recursos antecipados pelo FMI, através do Tesouro, para fortalecer o caixa do banco e assim permitir que os correntistas saquem, sem limites, o dinheiro das contas correntes e poupanças. Já o dinheiro do prazo fixo será devolvido em parcelas durante três anos, a partir deste ano, com correção monetária. A outra opção para estes correntistas será optar por títulos do governo.