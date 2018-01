Uruguai não tolerará atual Mercosul, diz ministro O ministro da Economia do Uruguai, Danilo Astori, disse que seu país não aceitará o atual Mercosul - bloco do qual é membro junto com Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela - "porque deste jeito não pode continuar", segundo reportagem publicada neste domingo no jornal El País, de Montevidéu. Após a recente reunião em Brasília com seus colegas do bloco regional, o ministro afirmou ao jornal que espera que as projeções uruguaias de acordos comerciais com outros países sejam correspondidas no próximo semestre. Astori enfatizou que o governo "não pretende esperar indefinidamente uma decisão dos outros membros do bloco". "Chegamos com um Mercosul em péssimo estado, essa é a verdade, e tivemos uma reunião muito dura, muito severa, muito rigorosa, que espero tenha gerado pelo menos uma consciência de que o Uruguai está tratando isto com muita firmeza e seriedade", afirmou. "Colocamos todas as opções. O que faremos a seguir, além de um diagnóstico muito duro, são propostas e essas são as opções." "Queremos que países integrantes do bloco possam fazer acordos fora da região com preferências tarifárias. Essa é nossa alternativa", disse o ministro uruguaio. "Deste jeito não podemos continuar. Parece-me que nós temos que esperar mudanças significativas na situação em um prazo relativamente curto". O ministro uruguaio vê, "sem dúvida nenhuma", o Paraguai como o país mais inclinado positivamente a incluir no bloco o tema da assinatura de acordos comerciais fora do Mercosul. Segundo Astori, após a apresentação do tema na reunião de Brasília, o Paraguai se apressou a afirmar que "compartilhava da idéia". Astori lembrou que o Paraguai foi o único país a manifestar explicitamente seu apoio à proposta uruguaia não somente em relação à discussão sobre a autorização de acordos comerciais fora do Mercosul, mas também ao conteúdo. O ministro uruguaio afirmou que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, concordou que é necessário discutir o tema profundamente, mas que o Paraguai apoiou também o conteúdo da proposta. Astori afirmou que seu país não tomará nenhuma decisão radical como cortar relações com a Argentina. As duas nações têm conflitos em vários temas, não apenas o que diz respeito à instalação da fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia na margem oriental do Rio Uruguai, fronteira entre os dois países. Segundo ele, o Uruguai não pode ficar de "braços cruzados em relação às medidas que a Argentina toma e que vão contra as normas do Mercosul". O ministro uruguaio acrescentou que se referia "aos incentivos que dados nas áreas de promoção industrial, principalmente no tratamento do IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) em compra e venda". De acordo com Astori, a Argentina está "favorecendo tanto produtores como fornecedores de insumos locais, em prejuízo dos concorrentes como nós nos direitos às exportações, o que não podemos admitir". Astori lembrou que a Argentina argumenta que suas medidas e as ações não foram proibidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). "Como vamos admitir que sejam feitas livremente restrições não tarifárias que violam diretamente não só o espírito, mas a lei do Mercosul?", questionou o ministro uruguaio. Na opinião de Astori, "acaba-se com o que está na etapa elementar de todo projeto de integração, que é a zona de livre-comércio". O titular da pasta de Economia também se referiu às negociações para o acordo com a União Européia, que foram lideradas pelo Brasil. Para ele, o principal membro do Mercosul "fez tender fortemente seus interesses para seu lado, que não são os nossos. Então, isso prejudica o Uruguai". "Sendo assim, dizer se estamos comercialmente melhor com o Brasil do que com a Argentina é difícil para mim. Temos mais de US$ 500 milhões de déficit com a Argentina e cerca de US$ 400 milhões com o Brasil", acrescentou Astori.