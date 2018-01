Uruguai paga dívida com FMI e quer atrair investimentos Após cumprir 21 de seus 60 meses de mandato, o governo do presidente uruguaio Tabaré Vázquez aguarda a aprovação pelo Senado, na próxima semana, de uma reforma tributária que irá reduzir de 28 para 13 os impostos federais, relatou nesta quinta-feira o ministro de Economia e Finanças do país vizinho, Danilo Astori, em palestra na capital gaúcha. No pacote de mudanças, o Imposto de Renda sobre o lucro das empresas cairá de 30% para 25% e investimentos em tecnologia e inovação poderão ser dedutíveis. A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma, que faz parte dos esforços do governo para elevar o nível de investimentos no país, recordou o ministro. Astori disse que o Uruguai teve o pior desempenho da América Latina nos anos 90 na comparação entre taxa de investimento em relação ao Produto Interno Bruto. "É um problema estrutural, que precisamos corrigir com reformas", defendeu, em reunião-almoço da Câmara da Indústria, Comércio e Turismo Brasil-Uruguai. Na ponta dos gastos públicos, Astori enfatizou que o governo segue uma política "prudente" de despesas e deve concluir 2007 com déficit fiscal de 0,5% do PIB. Ao mesmo tempo, o país trabalha com a meta de aumento do superávit primário, de 3,7% em 2006 para 4% no próximo ano. A lista de reformas na área econômica inclui uma nova lei de falências, mudanças na Receita Federal, na legislação do mercado de capitais, um programa de microcrédito, a criação de uma unidade de gestão da dívida pública e outra para atender os investidores privados nacionais e estrangeiros, que deve ser lançada dentro de dez dias. "Queremos que haja uma só janela ao investidor privado", explicou Astori, sobre o sentido de facilitar o atendimento às empresas. Na área externa, Astori destacou a coincidência de sua palestra sobre a atração de investimentos com o pagamento, nesta quinta, de US$ 1,08 bilhão ao Fundo Monetário Internacional. Com isso, o Uruguai irá encerrar seu programa com o FMI, disse ele, ressaltando o aspecto de "soberania" da medida. O débito representa 7% do total devido pelo Uruguai. Conforme o ministro, a economia uruguaia demonstra vitalidade, com crescimento do PIB projetado em 7% este ano, após três revisões do desempenho para cima. O PIB apresenta expansão pelo terceiro ano consecutivo e o desafio é fazer este comportamento ser duradouro, avaliou Astori. O país está captando entre 6% e 7% de seu PIB em investimentos estrangeiros, conforme o ministro. Entre as preocupações do governo, a instalação de uma fábrica de celulose da finlandesa Botnia, o principal investimento privado estrangeiro, tem motivado uma crise diplomática com a Argentina que já dura um ano. A planta funcionará em Fray Bentos, na fronteira do Uruguai com a Argentina. Vázquez anunciou ontem (29) que o Exército irá proteger as instalações. Questionado sobre um possível risco da medida para os planos de atrair investimentos, Astori descartou qualquer efeito. "É uma medida preventiva para evitar situações que podem ser inconvenientes", disse. "É uma medida normal que não tem que ser interpretada de outra maneira", acrescentou sobre a decisão, que provocou forte reação hoje no lado argentino. Em entrevista antes da palestra, Astori comentou que "lamentavelmente existe este conflito com a Argentina, mas o Uruguai está embasado no direito internacional, regional e nacional". A Botnia já completou dois terços do projeto e a fábrica deve operar em 2008, informou Astori. Outro projeto de celulose que tinha sido anunciado para a mesma região fronteiriça, da espanhola Ence, vai mudar de local. Também a Stora Enso deve ter uma unidade de pasta de celulose no centro do Uruguai, observou Astori. O país levará novamente o conflito em torno das plantas de celulose ao Mercosul, em reunião nos dias 14 e 15 de dezembro, disse Astori. Ele reforçou uma queixa freqüente do Uruguai de que as menores economias do Mercosul têm sido prejudicadas por acordos das maiores (Brasil e Argentina). Ao falar das negociações comerciais com os Estados Unidos, Astori lembrou que um tratado de proteção a investimentos entrou em vigor em novembro e outro será celebrado para servir de marco a um possível acordo de livre comércio. "A forma (do acordo) não é o mais importante", afirmou. "O importante é vender mais aos EUA e ter mais investimentos dos EUA no Uruguai." O ministro observou que os EUA abriram 20 negociações do gênero e apenas cinco evoluíram para tratados de livre comércio. O país representa 16% do fluxo comercial do Uruguai, com US$ 600 milhões por ano. Além dos produtos já vendidos para os EUA, o Uruguai quer acesso ao mercado de têxteis, disse o ministro. Em termos globais, o país quer atrair investimentos principalmente em agroindústrias, complexo florestal, mineração, serviços, logística, tecnologia da informação e biotecnologia.