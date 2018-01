Uruguai protesta contra piquetes argentinos O chanceler uruguaio Reynaldo Gargano apresentou uma carta de protesto ao embaixador da Argentina em Montevidéu, Hernán Patiño Mayer, por conta de piquetes realizados por argentinos na fronteira dos dois países. A manifestação impede a passagem de caminhões e automóveis para o Uruguai, fato que, segundo o chanceler, está prejudicando a economia do país. Mais de 300 caminhões estão detidos na fronteira há seis dias. Os manifestantes argentinos protestam contra a instalação de duas fábricas de celulose do lado uruguaio do rio Uruguai. Ecologistas e habitantes da cidade de Gualeguaychú, na província de Entre Ríos, argumentam que as fábricas, pertencentes à finlandesa Botnia e à espanhola Ence, poluirão o rio Uruguai, causando graves danos à psicultura, ao turismo e à agricultura da região. O grupo é apoiado pelo presidente Néstor Kirchner e o governador Jorge Busti. Kirchner está pessoalmente engajado na campanha contra as fábricas de celulose. Há poucos meses, pediu ao Banco Mundial que não concedesse créditos para a construção das duas plantas à beira do rio Uruguai. Saga Nacional Para a economia uruguaia, a construção das empresas de celulose adquiriu tons de "saga nacional". Isso porque elas constituem o maior investimento estrangeiro da história do país, em um total de US$ 1,8 bilhão - o que representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB) uruguaio. Há poucos dias, o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, reclamou dos piquetes, afirmando que não seria "patoteado" (expressão usada para referir-se à uma pressão feita por uma gangue) pelos ecologistas. Vázquez deixou claro que, ao contrário do exigido pelo presidente Kirchner, não impedirá a construção das duas fábricas. A Câmara de Autotransporte Internacional do Uruguai (Catidu), que reúne os caminhoneiros uruguaios, anunciou que está analisando "contramedidas" direcionadas contra os piquetes feitos pelos argentinos.