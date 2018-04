Uruguai terá US$ 800 milhões do FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um crédito de US$ 800 milhões para o Uruguai. Desse total, US$ 300 milhões já eram esperados e US$ 500 milhões fazem parte da ampliação do acordo assinado em junho. A decisão foi formalizada um dia depois do anúncio do novo acordo do Fundo com o Brasil, e num momento em que os argentinos buscam justificativas para a falta de solução para o País. Na véspera, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) já havia formalizado empréstimo de US$ 500 milhões para o Uruguai. Os recursos destes organismos multilaterais de crédito fazem parte da antecipação de US$ 1,5 bilhão que o país recebeu na segunda-feira do Tesouro americano. No total, a ajuda para o Uruguai será de US$ 3,8 bilhões, já que o acordo de US$ 3 bilhões, assinado em junho foi ampliado para US$ 3,8 bilhões.