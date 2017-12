Uruguaio retira candidatura e deixa OMC para Lamy Carlos Perez del Castillo, do Uruguai, retirou a sua candidatura da disputa pela presidência da Organização Mundial do Comércio (OMC), deixando livre o caminho para que Pascal Lamy, da França, se torne o presidente do organismo. "Quero congratular Lamy e desejar boa sorte no trabalho", disse Castillo.