Uruguaios em fábrica de celulose são afronta, diz Kirchner O presidente Néstor Kirchner declarou nesta quinta-feira que o presidente uruguaio Tabaré Vázquez afrontou os argentinos ao ordenar a colocação de tropas ao redor da fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia instalada no município uruguaio de Fray Bentos, pivô da "Guerra da Celulose" que confronta os dois países há um ano e meio. "Essa notícia me causou dor...bateu em meu coração", disse Kirchner, ressaltando um tom compungido. "Não sei porque o presidente uruguaio enviou o exército para proteger uma fábrica de celulose na frente dos argentinos. Não merecíamos essa afronta. Espero que ele corrija esse erro", exclamou. Na quarta-feira, o governo Vázquez anunciou a colocação de tropas para defender a fábrica de eventuais agressões de manifestantes argentinos. Durante a manhã, as tropas começavam a ocupar suas posições ao redor da Botnia. Nas últimas semanas, setores radicalizados da Assembléia Popular de Gualeguaychú ameaçaram tomar "medidas extremas" para impedir a construção da fábrica, a qual, consideram, causará um "Armagedom" ambiental e econômico. Diversos rumores indicavam que havia argentinos dispostos a se sacrificarem como "homens-bomba" e explodir a fábrica, que entraria em funcionamento em meados de 2007. Conflito Gualeguaychú é a principal cidade argentina da fronteira. Sua população mobiliza-se em massa há meses para protestar contra a fábrica da Botnia. Em março levaram 100 mil pessoas à ponte que a liga com Fray Bentos, separada apenas pelo rio Uruguai, que serve de fronteira entre os dois países. O volume de manifestantes é considerável, se for levado em conta que possui 94 mil habitantes. Os gualeguaychenses possuem o respaldo de habitantes de outras cidades da região e contam com o apoio da organização ambientalista Greenpeace. Durante o verão passado, a Assembléia realizou piquetes ininterruptos nessa ponte, impedindo a livre circulação de mercadorias e pessoas, fato que causou prejuízos de mais de US$ 400 milhões ao Uruguai. A Assembléia retomou os piquetes na semana passada e promete prolongá-los por todo o verão. O governo uruguaio calcula que perderá 120 mil turistas argentinos por causa dos bloqueios na ponte de Gualeguaychú. Os gualeguaychenses também são respaldados pelo presidente Kirchner (embora este não concorde com os piquetes), que no último ano e meio recorreu - sem resultados - à Corte Internacional de Haia e ao Banco Mundial para impedir a construção da fábrica. Posição uruguaia Os uruguaios defendem enfaticamente a instalação da Botnia, já que consiste em um investimento de US$ 1,2 bilhão - o maior da história do país - e gerará milhares de empregos. O governo Vázquez argumenta que o cenário na área da fronteira fica cada vez mais tenso. Na quarta-feira, associações de habitantes da cidade argentina de Colón, localizada ao norte, sobre o rio Uruguai, na frente da uruguaia Paysandú, anunciaram que realizariam piquetes de seis horas diárias na semana que vem. Desta forma, somente uma ponte das três que ligam os dois países ficaria livre. O governo uruguaio decidiu contra-atacar e anunciou que dará de presente um tanque cheio de gasolina a todos os turistas argentinos que chegaram ao Uruguai. Nos supermercados os turistas argentinos contarão com um desconto equivalente ao custo dos pedágios pagos. Além disso, em todas suas compras, os argentinos receberão de volta o equivalente a 9% do Imposto de Valor Agregado (IVA). De quebra, para dar sinais de fraternidade e diferenciar-se da agressividade dos manifestantes argentinos da fronteira, os hotéis e bares da praia de Punta del Este ostentarão bandeiras entrelaçadas dos dois países.