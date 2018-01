Uruguaios organizam protesto contra piquetes argentinos A central sindical uruguaia PIT-CNT anunciou nesta quinta-feira que está planejando a realização de uma marcha de repúdio aos piquetes realizados por manifestantes argentinos na região da fronteira entre os dois países. O protesto - que a central sindical classifica de "defesa da soberania" - também reclamará das pressões constantes realizadas pelo presidente argentino Néstor Kirchner contra o Uruguai. Os manifestantes e Kirchner opõem-se visceralmente à construção da fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia, que consiste no maior investimento privado da História do Uruguai, no total de US$ 1,2 bilhão, gerando milhares de empregos. A fábrica está sendo construída no município uruguaio de Fray Bentos, sobre o rio Uruguai, que divide os dois países. Para os argentinos, a fábrica será a responsável por um "apocalipse" ambiental que levará as cidades da fronteira ao colapso econômico. Os argentinos da área da fronteira, liderados pela poderosa ONG Assembléia Popular de Gualeguaychú, anunciaram que realizarão - ao longo de todo o verão - piquetes nas três pontes que ligam os dois países, de forma a isolar por via terrestre o Uruguai da Argentina. No ano passado, o bloqueio de duas das três pontes ao longo da maior parte do verão causou mais de US$ 400 milhões em prejuízos ao Uruguai. A PIT-CNT atacou duramente os piquetes, já que eles afetam o trabalho de milhares de uruguaios. O anúncio da central sindical foi feito um dia depois que Kirchner aumentou o grau de tensão na denominada "Guerra da Celulose" entre os dois países. Na véspera, Kirchner chamou o presidente uruguaio Tabaré Vázquez de "esse presidente intransigente uruguaio" (por não ceder à exigência argentina de suspender as obras da fábrica). Kirchner também criticou o Banco Mundial por ter liberado dois créditos para a Botnia, em um total de US$ 520 milhões. O Partido Colorado e o Partido Nacional (Blanco), de oposição no Uruguai, declararam seu respaldo ao presidente Vázquez e repudiaram as declarações de Kirchner. Os uruguaios estão indignados com a ofensiva argentina. Uma pesquisa do jornal El Observador, de Montevidéu, mostra que 77,1% dos uruguaios rejeitam as afirmações de Kirchner sobre Vázquez por considerá-las ofensivas. Outros 11,7%, embora não as considerem ofensivas, não concordam com as declarações. Somente 11,2% dos pesquisados concordam com Kirchner. O Ministro da Pecuária do Uruguai, o ex-guerrilheiro tupamaro José Mujica, famoso por suas declarações polêmicas e ironia, analisou as declarações de Kirchner: "deve ter brigado com a velha (a esposa), que aliás, é um pitéu, e levantou com o pé esquerdo". Haia e Mercosul O vice-presidente uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, anunciou nesta quinta que seu governo recorrerá à Corte Internacional de Haia para denunciar os constantes piquetes que manifestantes argentinos realizam nas pontes que ligam os dois países. Além de Haia, o Uruguai pretende levar suas reclamações sobre a Argentina ao Mercosul, cuja cúpula de presidentes está marcada para a segunda semana de dezembro (se bem que poderia ser adiada para janeiro) em Brasília. O governo brasileiro, nos últimos meses, apesar dos pedidos uruguaios, evitou comprometer-se na ratoeira da Guerra da Celulose com o argumento de que trata-se de uma questão "binacional", ou seja, argentina-uruguaia. Os analistas sustentam que a tensão só tenderá a crescer nos próximos dias, já que ambos governos mostram-se irredutíveis. Para complicar o cenário, os manifestantes argentinos também estão radicalizando suas posições. Nesta quinta, a Assembléia anunciou que incrementará os acampamentos provisórios nas cabeceiras das pontes. Na ponte que liga Gualeguaychú a Fray Bentos instalará duchas. Esse acampamento já conta com eletricidade. A Assembléia até conta com um batalhão de aposentados dispostos a passar as noites no lugar em vigília. No domingo passado, a Assembléia mobilizou 20 mil pessoas que realizaram uma "sentada" (modalidade de protesto em que todos os manifestantes sentam-se no chão) no início da ponte que liga a Argentina com o Uruguai. Surpresinha Uma das principais lideranças da Assembléia Popular, o ecologista Jorge Fritzler anunciou que no dia 10 de dezembro a ONG organizará uma mobilização em toda a Argentina. "Vamos fazer uma surpresinha", ameaçou. Segundo ele, o piquete na ponte Gualeguaychú-Fray Bentos, instalado na segunda-feira, continuará, de forma permanente "enquanto a Botnia não for trasladada do lugar onde está". Os hoteleiros uruguaios temem uma nova queda drástica no turismo, que é abastecido principalmente pelos visitantes argentinos. Os piquetes, no ano passado, causaram uma queda entre 30% e 40% no movimento turístico no balneário de Punta del Este. Ontem, o governo argentino reafirmou que não usará força policial para remover os piqueteiros. O governo uruguaio afirma que os piquetes violam o princípio de livre circulação de bens e pessoas do Mercosul.