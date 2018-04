US$ 2 trilhões é quase nada Neste momento, quanto poderá custar para os contribuintes americanos a ajuda ao sistema financeiro? Neil M. Barofsky, inspetor-geral especial do Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp)criado pelo Departamento do Tesouro, apresentou o maior montante que seja possível imaginar, em um depoimento que se destinava, ontem, a informar uma comissão da Câmara: "O total da ajuda do governo federal pode chegar a US$ 23,7 trilhões", declarou. Mas no relatório que acompanhava seu depoimento, Barofsky reconheceu que se tratava de uma cifra exagerada, que inclui estimativas do custo máximo de programas que já foram cancelados ou que nunca foram implementados. Também pressupõe que todas as hipotecas sobre imóveis residenciais financiados pela Fannie Mae ou pelo Freddie Mac não serão pagas, e que todas as casas deixarão de ter qualquer valor. E ainda que todos os bancos dos Estados Unidos falirão, e que nenhum ativo valerá mais um centavo. Além disso, que todos os ativos pertencentes a fundos mútuos do mercado financeiro, como os títulos do Tesouro, perderão todo valor. E também seria preciso que o próprio Tesouro deixasse de pagar os títulos adquiridos pelo sistema do Federal Reserve (Fed, banco central americano). "O compromisso financeiro potencial pelo qual os contribuintes poderiam ser responsáveis tem uma dimensão e um alcance jamais imaginados", afirmou o republicano Darrell E. Issa da Califórnia, o deputado que tem o cargo mais alto da Comissão de Supervisão e Reforma do Governo na Câmara, que presidiu a audiência. "Se gastássemos US$ 1 milhão por dia, desde o nascimento de Cristo, nem chegaríamos perto de US$ 1 trilhão - US$ 23,7 trilhões é uma cifra assombrosa". A equipe de Issa distribuiu um memorando informativo para os republicanos da comissão que citava o depoimento relativo à cifra de US$ 23,7 trilhões, mas não mencionava as qualificações contidas no relatório. Numa entrevista na 2ª.feira, Barofsky disse que não considerava seu depoimento enganoso. "Não estamos sugerindo que consideramos uma perda potencial para o governo de US$ 23 trilhões", afirmou. "Nosso objetivo é a transparência, é colocar as coisas no seu contexto." Indagado a respeito de quanto ele achava que seria o custo total máximo dos programas, respondeu que não é sua função fazer este tipo de estimativa. Barofsky não tem autoridade para investigar a maior parte dos programas que discutiu. Ele apresentou números menores para o Tarp, que está encarregado de monitorar. Da verba de US$ 700 bilhões concedida pelo Congresso para esta finalidade, o Tesouro gastou até o momento US$ 441 bilhões, e cerca de US$ 70 bilhões destes foram devolvidos. Os US$ 23,7 trilhões equivaleriam a cerca de US$ 77 mil para cada cidadão americano, e seriam quase US$ 10 trilhões superiores a toda a produção econômica do país, que é de US$ 14,1 trilhões. Para chegar a esta cifra, Barofsky somou todos os possíveis programas do Fed, e obteve um total de US$ 6,8 trilhões. Ele imaginou que o programa Tarp pode acabar custando US$ 3 trilhões, incluindo possíveis gastos da Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) e do Fed. Para chegar a estes totais, cada dólar investido pelo governo em bancos teria de perder todo o seu valor, e os bancos teriam de deixar de pagar os títulos garantidos pela FDIC. Toda a garantia contabilizada pelos bancos para obter empréstimos do Fed também teria de perder o seu valor. A estes dados foram somados US$ 4,4 trilhões em outros possíveis programas do Tesouro, e US$ 2,3 trilhões em garantias de depósitos da FDIC. Os US$ 7,2 trilhões finais se refeririam na maior parte a vários programas relacionados a hipotecas. Mesmo que estes números se mostrassem corretos, o relatório admite que o total seria menor porque "existe a possibilidade de ter havido sobreposições de exposições porque diferentes agências federais podem ter oferecido garantias às mesmas instituições financeiras". Andrew Williams, um porta-voz do Departamento do Tesouro, achou as cifras "distorcidas" porque não consideraram o valor das garantias concedidas para os programas de empréstimos, bem como o valor dos títulos que o Tesouro recebeu dos bancos. "Estas estimativas das possíveis exposições não fornecem um contexto útil para se avaliar o custo potencial destes programas", afirmou, segundo o site Bloomberg News. "Esta estimativa inclui programas em sua hipotética dimensão máxima, e seria improvável que os programas chegassem ao seu limite máximo ao mesmo tempo". Ele acrescentou que, até o momento, os EUA gastaram menos de US$ 2 trilhões, e que grande parte desse montante está lastreado em ativos de grande valor. Esta é, talvez, a primeira vez em que US$ 2 trilhões parecem uma cifra pequena. *Floyd Norris é jornalista