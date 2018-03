US Airways comprará pelo menos 85 jatos da Embraer A US Airways Group Inc. concordou em comprar um total de no mínimo 170 aviões a jato regionais da Embraer e da sua concorrente direta, a canadense Bombardier Inc. A primeira entrega das aeronaves está programada para outubro de 2003, informou a companhia em comunicado. A US Airways afirma que a encomenda divide igualmente entre as duas principais fabricantes mundiais de aviões regionais uma combinação de 170 encomendas firmes de aeronaves e 380 opções de compra. O valor estimado da encomenda firme, com base em lista de preços, é de aproximadamente US$ 4,3 bilhões. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A norte-americana US Airways efetuou encomenda firme de 85 modelos Embraer 170, com 70 assentos, com a primeira entrega programada para novembro de 2003 à MidAtlantic Airways, divisão de jatos regionais da US Airways Inc. A empresa tem a opção de converter o modelo Embraer 170 para o modelo Embraer 175, com 76 assentos. Todas as entregas do Embraer 170 deverão ser recebidas até setembro de 2006. Segundo o acordo com a Bombardier, a US Airways possui encomendas firmes de 60 aviões CRJ série 200, com 50 assentos, e 25 aviões, modelo CRJ série 700, com 75 assentos. A encomenda do CRJ série 200 está programada para ser entregue no início de outubro de 2003 à PSA Airlines, subsidiária da US Airways Express. Toda a encomenda firme dos aviões CRJ será entregue até abril de 2005, disse a empresa em comunicado. A US Airways disse que os novos jatos a possibilitarão gerar receita adicional por meio da expansão de sua rede de rotas e "competir de forma mais vigorosa nos mercados de rotas de curto a médio alcance". As informações são da agência Dow Jones.