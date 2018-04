US Airways e incerteza abalam bolsa de NY O mercado norte-americano de ações fechou com o índice Dow Jones em queda moderada e o Nasdaq praticamente no mesmo nível da sexta-feira. A queda do Dow foi atribuída à cautela dos investidores na véspera de uma reunião do Federal Reserve e ao anúncio da concordata da US Airways. O índice Dow Jones fechou em queda de 56,56 pontos (0,65%), em 8.688,89 pontos. A mínima foi em 8.582,01 pontos e a máxima em 8.742,06 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 0,72 ponto (0,06%), em 1.306,84 pontos, com mínima em 1.286,91 pontos e máxima em 1.311,43 pontos. Foi anunciado que a Continental Airlines vai substituir a US Airways na composição do Dow Jones Transportation Average, um índice específico do setor de transportes da Bolsa de Nova York. A substituição está sendo efetivada hoje, após o fechamento do mercado. O editor das Médias Dow Jones, John Prestbo, afirmou que a Continental, que já esteve em concordata no passado e conseguiu reorganizar seus negócios com êxito, foi escolhida porque é uma operadora de grande porte, com atuação em rotas internacionais e que parece estar em uma boa situação dentro do grupo. O editor, no entanto, destacou que a indústria aérea continua enfrentando condições econômicas precárias. Outro fator negativo é a persistente preocupação dos investidores com irregularidades contábeis e fraudes em grandes empresas. O prazo para que os executivos de 947 grandes empresas certifiquem os informes de resultados de suas companhias nos últimos dois anos se esgota na quarta-feira; até hoje à tarde, apenas 147 haviam apresentado os documentos.