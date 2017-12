US Airways e Lufthansa iniciam compartilhamento de rotas As companhias aéreas US Airways Group Inc. e Lufthansa vão dar início a um programa de compartilhamento de rotas que vai cobrir 19 cidades na Europa e nos EUA. Em comunicado, as operadoras disseram que o acordo vai incluir programas de milhagem recíprocos. Pelo programa inicial, a US Airways vai ofecer a seus clientes vôos compartilhados com a Lufthansa para cinco cidades na Alemanha, bem como entre cidades naquele país. A Lufthansa, por sua vez, vai oferecer aos seus clientes vôos entre diversas cidades nos EUA e entre os EUA e a Alemanha. As duas empresas planejam expandir o programa para outras cidades, mas a porta-voz da da Lufthansa não soube especificar quando isso iria ocorrer e quais seriam as novas cidades atendidas.