US Airways e Lufthansa querem compartilhar rotas A companhia aérea norte-americana US Airways Group Inc. e a alemã Lufthansa AG planejam fazer um acordo de compartilhamento de rotas que não vai impedir a entrada da US Airways na Star Alliance. A US Airways espera que a Star Alliance, que é formada por mais de uma dúzia de empresas aéreas de todo o mundo, deverá ainda este mês aprovar o pedido de entrada da operadora dos EUA no grupo, disse um porta-voz. O acordo com a Lufthansa, que é membro da Star Alliance, vai permitir à US Airways expandir suas ofertas de rotas ultramarinas, já que a empresa tenta novamente competir no combalido setor aéreo. A operadora de Virginia saiu do processo de concordata no final de março. O porta-voz disse que a US Airways espera dar início aos primeiros estágios do acordo com a Lufthansa no segundo semestre deste ano.