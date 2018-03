US Airways espera sair da concordata hoje A US Airways Group, sétima maior companhia aérea dos EUA, após menos de oito meses planeja sair da concordata hoje. Na última sexta-feira, a US Airways recebeu o sinal verde de juiz e de órgãos reguladores federais para sair da proteção de lei de falências dos EUA, permitindo-a obter US$ 1,24 bilhão em novo financiamento e prosseguir com seus planos de adicionar novos jatos regionais à sua frota, segundo informações do Wall Street Journal. "Estamos muito entusiasmados sobre sair da concordata", disse David Siegel, CEO da empresa, em entrevista ontem ao Journal. "Contudo, esse entusiasmo é moderado em meio à guerra no Iraque e uma época desafiadora para o setor aéreo", disse ele. Nesse sentido, a US Airways informou seus funcionários que adiará 5% de seus salários nesta semana durante até 18 meses devido ao declínio das reservas em razão da guerra. A capacidade também terá um corte temporário de 5% em abril e talvez a empresa seja forçada a suspender os serviços de alguns dos 279 jatos de sua frota caso a demanda por viagens continue em declínio. A companhia espera melhorar a receita acrescentando novos jatos regionais, adequados para seus destinos na costa leste, disse Siegel.