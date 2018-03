US Airways recebe 2 jatos modelo 190 da Embraer A Embraer informou nesta quinta-feira que foram entregues duas aeronaves modelo 190 à US Airways, primeira companhia aérea tradicional sediada nos Estados Unidos a comprar este modelo. A empresa tem ainda 25 pedidos firmes de jatos EMBRAER 190, mais 32 ordens de compra do mesmo modelo. Segundo aviso ao mercado, os novos aviões devem entrar em serviço em 11 de fevereiro e inicialmente serão utilizados entre Filadélfia, no Estado da Pensilvânia, e outras cidades no nordeste dos Estados Unidos, como Boston, Estado de Massachusetts; Hartford, Estado de Connecticut; Manchester, Estado de New Hampshire; e Providence, Estado de Rhode Island, além do Aeroporto de Dallas/Fort Worth, no Estado do Texas. Conforme a Embraer, o novo 190, configurado com 11 assentos na primeira classe e 88 na econômica, é o segundo modelo de E-Jets a voar nas cores da US Airways. "Em 2004, a US Airways Express começou a voar com o Embraer 170, o primeiro membro da família de E-Jets. Um terceiro modelo, o Embraer 175, será acrescentado à frota em 2007, quando a Republic Airlines receber os novos jatos, que serão operados nas cores da US Airways Express."