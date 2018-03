US Airways vai cobrar refeição servida no avião A companhia aérea norte-americana US Airways vai cobrar separadamente pelas refeições servidas na maioria dos vôos domésticos de distância igual ou superior a 700 milhas (cerca de mil quilômetros), a partir de julho deste ano. A iniciativa, anunciada nesta quinta-feira, faz parte da estratégia de redução de custos na tentativa de amenizar o impacto da crise que afeta a aviação comercial. A empresa ainda não calculou os benefícios financeiros com o novo sistema. A companhia aérea, que deixou a concordata em março deste ano, é a segunda a aplicar a idéia. A America West Holdings, uma unidade da America West Airline, foi a primeira. Outras companhias, como a Northwest Airlines e a Delta Air Lines, já estão testando uma estratégia semelhante. Segundo a US Airways, um serviço de café mais completo substituirá o carrinho de petiscos existente em alguns vôos. Refeições complementares continuarão sendo servidas em alguns casos, como para passageiros da primeira classe. A empresa informou que venderá o café da manhã por US$ 7, enquanto o almoço e o jantar custarão US$ 10 cada.