US Airways vai cortar mil empregos e reorganizar rotas

A companhia aérea US Airways vai eliminar mil empregos, ou cerca de 3,1% de sua força de trabalho total, e reorganizar suas rotas para se concentrar na força de redes que a empresa afirma que irão ajudá-la a voltar à lucratividade.

A US Airways informou que vai se concentrar em quatro centros de operação - Charlotte, Filadélfia, Phoenix e no distrito de Colúmbia - como parte de seu realinhamento.

"Ao nos concentrarmos nas nossas forças e eliminarmos voos não lucrativos, vamos aumentar a probabilidade de levar a US Airways de volta à lucratividade de longo prazo", afirmou o chairman e executivo-chefe, Doug Parker.

A companhia - resultado da fusão entre American West Airlines e a ex-US Airways - vai reduzir o número de voos para Las Vegas como consequência do aumento dos preços do combustível e da fraca demanda. Os voos para Colorado Springs e Wichita serão encerrados.

Outras mudanças anunciadas incluem a suspensão de cinco rotas para a Europa a partir do aeroporto da Filadélfia e a desistência de operar um voo entre Filadélfia e Pequim.

Como resultado dessas mudanças, a US Airways vai dar início a uma ampla redução na equipe durante o primeiro semestre de 2010. Os cortes incluem cerca de 600 empregos em aeroporto, 200 pilotos e 150 comissários de bordo.

As companhias aéreas de todo o mundo estão sofrendo com a queda da demanda e dos preços das passagens. No entanto, as perdas parecem estar se estabilizando para muitas empresas e, na semana passada, a US Airways informou que seu prejuízo diminuiu no terceiro trimestre deste