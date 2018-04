Usiminas lucra R$ 369 milhões no segundo trimestre A Usiminas registrou no segundo trimestre um lucro líquido de R$ 369 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 112 milhões do primeiro trimestre. O resultado foi atribuído principalmente ao ganho cambial com a desvalorização do dólar frente ao real. Mesmo assim, o resultado ainda ficou 63% abaixo dos R$ 988 milhões de lucro no segundo trimestre do ano passado. A receita líquida do grupo foi de R$ 2,4 bilhões, abaixo dos R$ 2,6 bilhões do primeiro trimestre, queda atribuída à redução de preços e mix de produtos com menor valor agregado. Em relação ao ano passado, a queda na receita foi de 39%.