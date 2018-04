Usiminas planeja reajuste de até 12% nos preços A exemplo do que planeja a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Usiminas também programa para setembro um aumento de preços de seus produtos entre 10% e 12%. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo diretor de finanças e de relações com investidores da siderúrgica, Paulo Penido Pinto Marques, em teleconferência para comentar os dados do balanço do segundo trimestre, divulgado na semana passada. De acordo com o diretor de comercialização, Idalino Coelho Ferreira, o aumento será de 10% para chapas grossas, já a partir no dia 1º. O aumento para os laminados será aplicados a partir do dia 10, com porcentuais de 12% para os laminados a quente e 11% para os laminados a frio. Esse será o segundo reajuste de preços no ano, visto que a siderúrgica aplicou elevação de preços de 9,8% no primeiro semestre, parcelado em duas vezes. O gerente de relações com investidores, Breno Júlio de Melo Milton, explica que apesar da desvalorização forte do real, a siderúrgica não tem a intenção de repassar totalmente o porcentual de aumento do dólar para os preços dos produtos. Setor automotivo Apesar da queda de 9,5% na produção de automóveis no primeiro semestre do ano, as vendas da Usiminas para o setor totalizaram 487 mil toneladas no primeiro semestre de 2002, ante 477 mil toneladas vendidas no mesmo período do ano passado, o que representa avanço de 2,1%. "Com a alta do dólar, as montadoras, e principalmente as empresas de autopeças, reduziram suas importações, dando maior prioridade para produtos nacionais, o que permitiu à Usiminas vender mais para o setor nesse período", explica. A expectativa da empresa é de que as vendas para o setor automotivo no terceiro trimestre sejam melhores do que as registradas no período de abril a junho, mas fechem o ano com volumes menores que os registrados no ano passado. A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) anunciado recentemente pelo governo não é visto pelos executivos da siderúrgica como um alavanque para o setor automotivo. Segundo os diretores da Usiminas, a redução do imposto deve ter efeito no mix de automóveis vendidos, mas não no consumo de aço pelo segmento. Crédito De acordo com Penido, a Usiminas não chegou a sofrer com a falta de crédito à exportação, linha em falta no mercado por conta do aumento do risco país gerado pela estabilidade da economia durante o período pré-eleitoral. As taxas, no entanto, subiram bastante em relação ao primeiro semestre do ano passado. "O mercado está tão volátil que temos pago taxas diferentes de uma operação para outra", ressalta Penido. O executivo não informa, entretanto, a média de aumento das taxas, mas disse esperar que as novas linhas anunciadas pelo governo reduzam esse problema. Segundo ele, a Usiminas programa captação de US$ 80 milhões no segundo semestre para a compra de carvão. O mesmo valor é programado pelo Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) para a compra do insumo. A controlada procura ainda financiamento de US$ 230 milhões para suas exportações. De acordo com Penido, a captação já foi garantida pelos bancos brasileiros, o que deixa a empresa razoavelmente tranqüila em relação à operação. Ele destaca, entretanto, que, caso seja necessário, a Usiminas tem dinheiro em caixa para bancar todas as operações. Exportações Com o desaquecimento do mercado interno, a Usiminas reviu suas projeções para este ano, elevando de 17% para 25% os porcentuais a serem exportados. O mercados, porém, devem mudar sua participação nas vendas da siderúrgica, com a Ásia representando 43%, ante os 33% do ano passado, e a Comunidade Européia com 9%, ante os 4% de 2001. Os Estados Unidos, por sua vez, devem reduzir sua participação nas exportações da empresa para 25% neste ano, ante 26% em 2001. As vendas para a América Latina também devem reduzir seu porcentual, fechando o ano em 15%, ante os 28% de participação registrados em 2001. A expectativa é de que os aços galvanizados ganhem maior participação nas vendas externas da empresa, isso por conta do excesso de oferta do produto no mercado doméstico. Segundo o gerente de marketing da Usiminas, Sérgio Leite, o excesso deve atingir 500 mil toneladas no curto prazo.