Usiminas PNA é a 2ª maior alta de janeiro As ações preferenciais tipo A (PNA, sem direito a voto) da Usiminas ocupam a segunda posição entre as maiores altas do setor siderúrgico, em janeiro. Segundo o levantamento AE/Economática, o índice apurado foi de 35,5%, tendo sido superado apenas pelo ganho de 36,6% verificado entre as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Cosipa. A terceira maior alta foi a das ações preferenciais da Belgo Mineira, de 33,6%, seguida pelas ordinárias (ON, com direito a voto) da CSN, com 28,7%. A única desvalorização do setor foi apurada entre as ações preferenciais tipo C (PNC) da Sibra, de 7,4%.