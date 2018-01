Usiminas PNA lidera altas em siderurgia As ações PNA (preferenciais, sem direito a voto) da Usiminas respondem pela maior valorização do ano, até ontem, no setor de siderurgia. Segundo o levantamento da consultoria Economática, o ganho do papéis é de 16,2%, frente à alta de 8,78% do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). A segunda maior valorização pertence às ações preferenciais da Acesita, com alta de 11,9%, seguida pelas ações ordinárias da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com alta de 10,4% e Belgo Mineira PN, com alta de 9,9%. De acordo com a pesquisa, a única queda foi verificada entre as ações PNC da Sibra, de 3,2%.